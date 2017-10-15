Часть боевиков ИГИЛ покинула Ракку, прикрываясь мирными жителями - власти

В соответствии с достигнутой договоренностью часть боевиков террористической группировки ИГИЛ покинула сирийский город Ракку, сообщают СМИ со ссылкой на местные власти.
"Часть боевиков вышла из города", - сообщил журналистам член Гражданского совета Ракки Омар Аллоуш.
Как следует из сообщений, боевики из опасений атак на них при выходе использовали в качестве живых щитов мирных жителей, остающихся в городе.
Агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП) сообщило ранее, что боевикам ИГИЛ и мирным жителям позволено покинуть Ракку, о чем объявили представители проамериканской международной коалиции и местные племенные власти.
Руководители местных племен, говорится в сообщении агентства, обратились с просьбой к коалиции и Сирийским демократическим силам, (СДС, альянс сил вооруженной сирийской оппозиции) которые ведут борьбу с террористами в Сирии, позволить эвакуацию, в том числе боевикам ИГИЛ, во избежание дальнейшего кровопролития.
"Поскольку нашей целью является освобождение (Ракки - ИФ), а не убийства, мы обратились к СДС позволить местным боевикам свободно выйти из города под наши гарантии", - говорится в распространенном заявлении представителей племен.
Они отметили, что эвакуация боевиков ИГИЛ позволит спасти многочисленные жизни мирных жителей, которых ИГИЛ использует в качестве живых щитов. По имеющимся данным, в Ракке еще остаются до 4 тыс. мирных граждан.
Вместе с тем, как подчеркивает АП, договоренность не распространяется на иностранцев, воюющих на стороне ИГИЛ, среди которых выходцы из Франции, России, Азербайджана, Индонезии и Турции.
Армения обстреляла позиции ВС Азербайджана из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок - Минобороны
За ходом выборов в Киргизии будут наблюдать в Москве, Петербурге Минске и Баку
В 2017 году темпы роста китайской экономики составят не ниже 6,5% - глава ЦБ КНР
Американская торговая миссия совершит визит в Азербайджан
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки пострадали 7 человек- МВД
Гражданство Вануату можно купить за биткойны
Сборная России по футболу в ноябре проведет контрольные матчи с Аргентиной и Испанией - РФС
Силы МЧС устраняют последствия ливневых дождей на юге Азербайджана
SOCAR займется газификацией поселка Лахыч
Azeravtoyol получит из госбюджета 3 млн манат на строительство автотодороги Демирчи-Лахыч
Интервью Президента нотариальной палаты Республики Татарстан Ольги Ильиничны Гришиной
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Бакинские школьники познакомились с творчеством Александра Тихомирова
В регионах продолжается проект «Школа обучения» для людей с ограниченными возможностями слуха и речи
В Сочи всё готово к открытию XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Археологи сделавшие уникальные находки у монастыря Давида Гареджи поторопились с выводами - СМИ
Издание «Аналитика Юга России» подготовило репортаж о самосуде над двумя азербайджанцами в Ростовской области со стороны армян-полицейских
Псевдоисторические бредни Шармазанова еще больше запутывают армянский народ – Фуад Ахундов