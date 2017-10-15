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Дальнее зарубежье 15.10.2017 14:15

Часть боевиков ИГИЛ покинула Ракку, прикрываясь мирными жителями - власти

В соответствии с достигнутой договоренностью часть боевиков террористической группировки ИГИЛ покинула сирийский город Ракку, сообщают СМИ со ссылкой на местные власти.

"Часть боевиков вышла из города", - сообщил журналистам член Гражданского совета Ракки Омар Аллоуш.

Как следует из сообщений, боевики из опасений атак на них при выходе использовали в качестве живых щитов мирных жителей, остающихся в городе.

Агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП) сообщило ранее, что боевикам ИГИЛ и мирным жителям позволено покинуть Ракку, о чем объявили представители проамериканской международной коалиции и местные племенные власти.

Руководители местных племен, говорится в сообщении агентства, обратились с просьбой к коалиции и Сирийским демократическим силам, (СДС, альянс сил вооруженной сирийской оппозиции) которые ведут борьбу с террористами в Сирии, позволить эвакуацию, в том числе боевикам ИГИЛ, во избежание дальнейшего кровопролития.

"Поскольку нашей целью является освобождение (Ракки - ИФ), а не убийства, мы обратились к СДС позволить местным боевикам свободно выйти из города под наши гарантии", - говорится в распространенном заявлении представителей племен.

Они отметили, что эвакуация боевиков ИГИЛ позволит спасти многочисленные жизни мирных жителей, которых ИГИЛ использует в качестве живых щитов. По имеющимся данным, в Ракке еще остаются до 4 тыс. мирных граждан.

Вместе с тем, как подчеркивает АП, договоренность не распространяется на иностранцев, воюющих на стороне ИГИЛ, среди которых выходцы из Франции, России, Азербайджана, Индонезии и Турции.

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Тэги: СИРИЯ, РАККА, БОЕВИКИ, ЭВАКУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]