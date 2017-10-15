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Дальнее зарубежье 15.10.2017 15:19

Гражданство Вануату теперь можно купить за биткойны

Правительство Вануату стало первым в мире, объявившим о намерении принимать биткойны для оплаты гражданства страны, сообщает RTTNews.

Стоимость так называемого инвестиционного гражданства составляет $200 тыс., что по текущему курсу меньше 35 биткойнов.

Гражданство Вануату дает право на безвизовый въезд в 116 государств, включая большинство стран Европы. По этому показателю Вануату занимает 34-ю строчку в рейтинге Passport Index компании Arton Capital, в то время как Россия, например, находится на 40-й позиции (108 стран). На первом месте расположены Германия и Сингапур, паспорта которых разрешают въезжать без виз в 158 государств.

Кроме того, на Вануату нет подоходного налога и налога на наследство, а также действует нулевая ставка налога на прибыль компаний. В стране даже не принято оставлять чаевые, предупреждает Туристическая служба Вануату.

Однако жизнь в тропиках сопровождается рисками. В начале октября жители северного острова Оба (Амба) должны были эвакуироваться из-за извержения вулкана Манаро-Вуи.

Республика Вануату - государство в Меланезии, расположенное на 83 островах архипелага Новые Гебриды в южной части Тихого океана. Численность населения в 2016 году превышала 277,5 тыс. человек. Длительность полета от австралийского Сиднея до единственного международного аэропорта страны Бауэрфилд составляет около 3,5 часа.

Для граждан России виза для поездки на Вануату не нужна, если длительность путешествия не превышает 30 суток.

Британский аналитический центр New Economics Foundation называет Вануату четвертой самой счастливой страной в мире. В 2006 году, когда этот рейтинг был опубликован впервые, Вануату занимало в нем первое место.

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Тэги: ВАНУАТУ, ГРАЖДАНСТВО, КРИПТОВАЛЮТА


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Гражданство Вануату можно купить за биткойны

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]