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Дальнее зарубежье 15.10.2017 19:34

Детали судна и одежду нашли ученые на месте зимовки американской экспедиции начала XX века в Арктике

Участники экспедиции на остров Алджера архипелага Земля Франца-Иосифа (Архангельская область) сделали описание руин базового лагеря экспедиции Эвелина Болдуина в 1901-1902 годах.

Как сообщает пресс-служба национального парка "Русская Арктика", впервые полевой отряд работал на базе палаточного лагеря - вне обустроенного стационара.

"Участники экспедиции провели на острове 17 дней. За это время было сделано описание руин базового лагеря экспедиции Болдуина и проведена подробная фотофиксация памятника. В зоне обрушения берега собраны предметы, представляющие историческую ценность и иллюстрирующие уровень подготовки экспедиции в полярные широты эпохи первооткрывателей архипелага", - говорится в сообщении.

В частности, были обнаружены инструменты, судовые детали яхты "Америка", личные вещи и элементы одежды участников исторической экспедиции. "В общей сложности было подготовлено к транспортировке и вывезено с острова более 180 предметов, в прямом смысле отвоеванных у моря", - отмечает пресс-служба.

Объект на острове Алджера является наиболее сохранившимся памятником эпохи первооткрывателей Земли Франца-Иосифа. Он находится на берегу и подвержен сильной эрозии под воздействием прибойной волны. В результате место стоянки разрушается.

Э.Болдуин - американский путешественник, метеоролог, исследовавший Землю Франца-Иосифа и совершивший неудачную попытку достичь Северного полюса. В 1898-1899 годах в первой американской экспедиции он возглавлял один из отрядов экспедиции Уолтера Уеллмана - чикагского журналиста и энтузиаста арктических исследований,

В 1901 году Э.Болдуин стал во главе экспедиции к Северному полюсу, финансированной Уильямом Циглером. В экспедиции участвовал 51 человек, она была оснащена 420 собаками, 15 пони и 60 санями. В ходе экспедиции Э.Болдуина отстранили от руководства, после зимовки в 1901-1902 годов на Земле Франца-Иосифа экспедиция была свернута, и ее участники вернулись на материк.

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Тэги: РОССИЯ, АРКТИКА, ЭКСПЕДИЦИЯ, ИССЛЕДОВАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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