ЕС ожидает, что Душанбе не допустит давления на семьи оппозиции и пересмотрит дело осужденного на 28 лет адвоката Ёрова

ЕС в ходе девятого диалога с Таджикистаном по правам человека призвал Душанбе не допускать оказания давления на членов семей представителей оппозиции, вовлекать гражданское общество в процесс разработки законов, пересмотреть дело осужденного адвоката Бузургмехра Ёрова, а также обратил внимание на случаи пыток в стране.

В официальном сообщении, распространенном представительством ЕС в Таджикистане, говорится, что диалог, который прошел в Душанбе, дал возможность открыто и честно обсудить вопросы, связанные с ситуацией с правами человека в стране.

"Пространство для работы организаций гражданского общества в Таджикистане стало более ограниченным, в частности, из-за административных проверок. Правительству Таджикистана необходимо больше вовлекать неправительственные организации в процесс разработки законов, в частности, в разработку нового проекта закона о некоммерческих организациях и проекта Гражданского кодекса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все участники диалога согласились, что достигнут существенный прогресс в области обеспечения прав женщин, например, в деле предупреждения домашнего насилия. ЕС также выразил признательность уполномоченному по правам человека в Таджикистане Зарифу Ализода "за его активную работу по широкому кругу вопросов".

"Правительство Таджикистана предпринимает значительные усилия для предотвращения пыток и жестокого обращения. Тем не менее, недостатки есть, и Европейский Союз указал на конкретные случаи использования пыток, в том числе в армии, следственных изоляторах, полузакрытых и закрытых исправительных учреждениях Таджикистана", - отмечается в документе.

Кроме того, в ЕС заявляют, что правительству Таджикистана необходимо пересмотреть дело Б.Ёрова и организовать его посещение мониторинговой группой института уполномоченного по правам человека в Республике Таджикистан.

Также "Европейский Союз ожидает, что власти Таджикистана не допустят оказания давления на членов семей политической оппозиции, в том числе живущей заграницей", заявляют в ЕС.

Обе стороны согласились, что достигнут значительный прогресс в решении проблемы лиц без гражданства в Таджикистане.

Европейский Союз обратил внимание на критические выводы, сделанные специальным докладчиком ООН о состоянии права на свободу мнения и его выражения, после его визита в Таджикистан в марте 2016 года и призвал правительство Таджикистана предпринять конкретные действия по снятию ограничений на работу средств массовой информации. Европейский Союз также обратил внимание на вопросы, касающиеся свободы религии и убеждений.

ЕС приветствовал возобновление мандата Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Таджикистане и подчеркнул важность работы ОБСЕ во всех трех измерениях: военно-политическом, экономико-экологическом и человеческом - во всех регионах страны.

Европейский Союз на Диалоге был представлен главой подразделения по Центральной Азии Европейской службы внешних действий Тойво Клаар, а правительство Таджикистана - начальником управления гарантий прав человека исполнительного аппарата президента страны Абдуджаббором Сатторзода.

ЕС не первый раз обращает внимание Душанбе на дело Б.Ёрова. Суд Душанбе 6 октября 2016 года приговорил Б.Ёрова к 23 годам лишения свободы. Он был признан виновным в возбуждении межнациональной или религиозной вражды, мошенничестве, призывах к насильственному изменению конституционного строя, призывах к экстремистской деятельности и подделке документов. Это решение подвергли критике международные правозащитные организации и Евросоюз.

Несмотря на это, в марте 2017 года Верховный суд Таджикистана приговорил Б.Ёрова еще к двум годам лишения свободы за неуважение к суду из-за его выступления в суде по первому уголовному делу. В августе адвокату добавили еще три года заключения за "публичное оскорбление президента или клевету в его адрес с использованием печати, других средств массовой информации или сети Интернет".

Адвокат занимался защитой членов Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ), которая в сентябре 2015 года была обвинена в организации вооруженного мятежа бывшего заместителя министра обороны Абдухалима Назарзоды и объявлена террористической структурой. Б.Ёров был задержан 28 сентября 2015 года.