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Дальнее зарубежье 15.10.2017 20:15

Сибирские археологи нашли почти 200 каменных всадников в индийском Кашмире

Экспедиция новосибирских археологов обнаружила уникальные ритуальные комплексы в труднодоступных районах Гималаев в Кашмире на территории Индии, сообщил журналистам научный заместитель директора по науке Института археологии и этнографии (ИАЭТ) академик Вячеслав Молодин.

"В индийском Тибете было обнаружено два ритуальных комплекса. Далеко в горах, в труднодоступных районах были найдены святилища, представляющие собой около 200 каменных всадников, специфика их в том, что на лошади сидит не один человек, как принято, а два, три, четыре даже человека", - сказал В.Молодин.

Предположительно, комплексы связаны с мистериями, смысл которых еще предстоит установить.

Все скульптуры богато украшены резьбой, ни одна фигура не повторяет другую.

Скульптуры, по предварительным данным, относятся к I тысячелетию нашей эры.

"К какому этносу относятся эти скульптуры - большой-большой вопрос", - сказал ученый.

В пределах комплексов есть источники воды.

В.Молодин подчеркнул, что фигуры обнаружены впервые в казалось бы, хорошо известной в археологическом отношении Индии.

Работы проводились в полевом сезоне 2017 года, уточнил он.

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Тэги: РОССИЯ, ГИМАЛАИ, АРХЕОЛОГИ, НАХОДКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]