Сибирские археологи нашли почти 200 каменных всадников в индийском Кашмире

Экспедиция новосибирских археологов обнаружила уникальные ритуальные комплексы в труднодоступных районах Гималаев в Кашмире на территории Индии, сообщил журналистам научный заместитель директора по науке Института археологии и этнографии (ИАЭТ) академик Вячеслав Молодин.

"В индийском Тибете было обнаружено два ритуальных комплекса. Далеко в горах, в труднодоступных районах были найдены святилища, представляющие собой около 200 каменных всадников, специфика их в том, что на лошади сидит не один человек, как принято, а два, три, четыре даже человека", - сказал В.Молодин.

Предположительно, комплексы связаны с мистериями, смысл которых еще предстоит установить.

Все скульптуры богато украшены резьбой, ни одна фигура не повторяет другую.

Скульптуры, по предварительным данным, относятся к I тысячелетию нашей эры.

"К какому этносу относятся эти скульптуры - большой-большой вопрос", - сказал ученый.

В пределах комплексов есть источники воды.

В.Молодин подчеркнул, что фигуры обнаружены впервые в казалось бы, хорошо известной в археологическом отношении Индии.

Работы проводились в полевом сезоне 2017 года, уточнил он.