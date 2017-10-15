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СНГ 15.10.2017 16:12

Военные Киргизии примут участие в учениях ОДКБ на территории Казахстана - Минобороны

В Казахстане с 16 октября на полигоне "Илийский" пройдут учения с миротворческими силами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Нерушимое братство-2017" по постконфликтному урегулированию, сообщила пресс-служба Минобороны Казахстана.

"В настоящее время на территории Казахстана находятся миротворческие контингенты из Армении, Беларуси, России, Таджикистана, прибытие контингента Кыргызстана ожидается сегодня, военнослужащие пересекли границу на шести военных автомашинах в 13:00 (время Астаны) и движутся к месту проведения учения", - говорится в сообщении Минобороны Казахстана, распространенном в воскресенье.

Учения продлятся по 20 октября.

С 10 октября на границе Киргизии и Казахстана наблюдается скопление людей и грузов из-за усиленной проверки казахскими пограничниками. Казахская сторона объяснила это проводимыми на границе учениями, а не ограничениями для киргизских граждан, которые якобы могли быть введены после резкого выступления президента А.Атамбаева. Он обвинил власти Казахстана в попытке навязать на выборах главы Киргизии "своего кандидата".

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Тэги: КАЗАХСТАН, ОДКБ, УЧЕНИЯ, КИРГИЗИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]