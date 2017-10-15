Военные Киргизии примут участие в учениях ОДКБ на территории Казахстана - Минобороны

В Казахстане с 16 октября на полигоне "Илийский" пройдут учения с миротворческими силами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Нерушимое братство-2017" по постконфликтному урегулированию, сообщила пресс-служба Минобороны Казахстана.

"В настоящее время на территории Казахстана находятся миротворческие контингенты из Армении, Беларуси, России, Таджикистана, прибытие контингента Кыргызстана ожидается сегодня, военнослужащие пересекли границу на шести военных автомашинах в 13:00 (время Астаны) и движутся к месту проведения учения", - говорится в сообщении Минобороны Казахстана, распространенном в воскресенье.

Учения продлятся по 20 октября.

С 10 октября на границе Киргизии и Казахстана наблюдается скопление людей и грузов из-за усиленной проверки казахскими пограничниками. Казахская сторона объяснила это проводимыми на границе учениями, а не ограничениями для киргизских граждан, которые якобы могли быть введены после резкого выступления президента А.Атамбаева. Он обвинил власти Казахстана в попытке навязать на выборах главы Киргизии "своего кандидата".