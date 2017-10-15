Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7003 EUR   2.0141 RUR   0.0295 GBR   2.2569 TRY   0.4657

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.30 Brent   56.94

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° 21° Завтра 19° 18 Окт 13° 19 Окт 11° 19°

СНГ 15.10.2017 17:14

Один человек погиб, другой тяжело ранен при нападении медведя, сбежавшего из частного зоопарка под Воронежем

В Семилукском районе Воронежской области медведь, сбежавший из частного зоопарка, убил человека, второго тяжело ранил, сообщает пресс-служба УМВД по региону в воскресенье.

Сообщение о том, что дикое животное выбежало из вольера, поступило в правоохранительные органы в 10.00.

По предварительным данным, медведь напал на 84-летнего мужчину, жившего по соседству с домовладением, где обустроен частный зоопарк. От полученных травм он скончался на месте. 49-летний владелец животного с травмами госпитализирован в медучреждение.

Полицейским, приехавшим на место происшествия, пришлось застрелить животное из табельного оружия.

По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ВОРОНЕЖ, МЕДВЕДЬ, НАПАДЕНИЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]