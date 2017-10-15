Один человек погиб, другой тяжело ранен при нападении медведя, сбежавшего из частного зоопарка под Воронежем

В Семилукском районе Воронежской области медведь, сбежавший из частного зоопарка, убил человека, второго тяжело ранил, сообщает пресс-служба УМВД по региону в воскресенье.

Сообщение о том, что дикое животное выбежало из вольера, поступило в правоохранительные органы в 10.00.

По предварительным данным, медведь напал на 84-летнего мужчину, жившего по соседству с домовладением, где обустроен частный зоопарк. От полученных травм он скончался на месте. 49-летний владелец животного с травмами госпитализирован в медучреждение.

Полицейским, приехавшим на место происшествия, пришлось застрелить животное из табельного оружия.

По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.