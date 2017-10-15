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СНГ 15.10.2017 17:32

Модернизация дорог является одним из стратегических приоритетов России - Путин

Президент РФ Владимир Путин в поздравлении работникам и ветеранам дорожного хозяйства России отмечает необходимость совершенствования дорожной сети страны.

"Совершенствование дорожной сети, её модернизация являются одним из наших стратегических приоритетов. Отрадно, что за последнее время автопарк дорожного хозяйства пополнился передовой специализированной техникой и механизмами, благодаря чему значительно сократились сроки ремонта существующих и строительство новых трасс", - говорится в поздравительной телеграмме В.Путина, текст которой размещен на сайте Кремля.

Президент подчеркнул, что "дорожное хозяйство - важная, неотъемлемая составляющая единой транспортной системы страны, от эффективности работы которой во многом зависят бесперебойное сообщение между городами и регионами, качество жизни людей, устойчивое развитие и конкурентоспособность отечественной экономики".

"Активно ведётся разработка надёжных логистических схем, развязок и сооружений, удобных как для пешеходов, так и для транспортных потоков. Вводятся в строй современные скоростные автомагистрали, отвечающие повышенным требованиям безопасности и с увеличенным периодом эксплуатации, реализуются проекты международных транспортных коридоров", - отметил В.Путин.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ДОРОЖНИКИ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]