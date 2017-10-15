Депутаты парламента Латвии считают, что до конца полномочий Сейма текущего созыва инициатива президента страны Раймонда Вейониса о прекращении предоставления статуса "неграждан" детям снят с повестки дня.

"Данный вопрос больше не может появиться в повестке этого парламента, потому что предвыборная борьба уже началась", - сказала агентству BNS руководитель парламентской фракции "Единства" Солвита Аболтиня.

Тем временем, другие депутаты, опрошенные агентством, выразили удивление тем, что президент подал свой законопроект в Сейм без предварительных дискуссий с парламентскими фракциями. По мнению политиков, Р.Вейонис понимал, чем это закончится - поддержки большинства не будет. Также депутаты удивлены моментом, который президент выбрал для дискуссии - до парламентских выборов в Латвии остался всего год.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Латвии Янис Сикснис заявил: "Принимая во внимание позицию, выраженную Сеймом, данная инициатива вряд ли будет вновь предложена парламенту этого созыва".

Вопрос о том, как именно Р.Вейонис планирует заручиться поддержкой для реализации своих идей, в канцелярии президента агентству BNS подробно не прокомментировали, однако Я.Сикснис заверил, что президент продолжит работать над решением этого вопроса.

По его словам, глава государства убежден, что необходимо прекратить предоставление статуса "неграждан" новорожденным детям, чтобы сформировать сильную, современную Латвию со сплочённым обществом, и это является приоритетом его президентства. По его словам, именно поэтому Р.Вейонис предложил парламенту законопроект, который предполагал больше не предоставлять статус "неграждан" детям, родившимся после 1 июня 2018 года.

Как сообщалось, после того как Сейм отклонил проект закона о прекращении предоставления статуса "неграждан" детям, Р.Вейонис выразил сожаление по поводу такого решения, но добавил, что голосование парламента лишь откладывает принятие решения на какое-то время.

Предложение президента в парламенте поддержали оппозиционные фракции, но ни одна из них не готова возобновить дискуссию о прекращении предоставления статуса "неграждан" детям, считая данный вопрос исчерпанным в парламенте нынешнего созыва.

Кроме того, законопроект главы государства поддержали четыре депутата из коалиционной фракции "Единство", которые представляют новую партию "Движение "За!".

Предложения об отмене статуса "неграждан" для детей вновь подняли тему о переходе на обучение только на латышском языке. Изменения в сфере образования политики пока не планируют увязывать с вопросом "неграждан", но основные дискуссии ещё впереди. Ранее министр образования Латвии Карлис Шадурскис выступил с предложением через несколько лет перевести все русские школы на государственный язык обучения.