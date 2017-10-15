"Боинг 737", летевший в Сургут, возвращается во "Внуково" из-за задымления в кабине - источник

Пассажирский самолет, летевший из Москвы в Сургут, возвращается во "Внуково" из-за задымления в кабине, сообщил в воскресенье "Интерфаксу" источник в службах аэропорта.

"Командир воздушного судна "Ютэйр" "Боинг 737" доложил о задымлении в кабине, однако через несколько минут сообщил о нормализации обстановки", - сказал собеседник агентства.

Тем не менее, было принято решение вернуться во "Внуково" для диагностики воздушного судна.

Самолет готовится к посадке во "Внуково" в штатном режиме.