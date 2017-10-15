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Дальнее зарубежье 15.10.2017 18:20

В Афганистане предотвращен крупный теракт - полиция

Крупный теракт удалось предотвратить силам правопорядка в афганской столице, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП) со ссылкой на полицию.

Шеф уголовной полиции города Мохамед Салем Алмас рассказал журналистам, что полицейские остановили грузовик, в котором обнаружили 2,7 тыс. кг взрывчатки.

Водитель пытался бежать, но был застрелен полицейскими. По оценке правоохранителей, теракт планировался связанной с движением "Талибан" террористической группировкой "Хаккани". Предполагалось взорвать машину в оживленном районе Кабула.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТЕРАКТ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]