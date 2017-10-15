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Дальнее зарубежье 15.10.2017 13:53

Число жертв взрыва в столице Сомали приближается к 200 - ОБНОВЛЕНО

До 189 человек выросло число жертв взрыва в столице Сомали городе Могадишо, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП) со ссылками на полицию и медицинские круги.

Власти отмечают, что это не окончательная цифра, и количество погибших будет расти в связи с тем, что многочисленные раненые находятся в крайне тяжелом состоянии.

В минувшую субботу на одной из оживленных улиц города у отеля Safari был подорван начиненный взрывчаткой грузовой автомобиль.

По мнению полиции, целью теракта был именно отель.

В стране объявлен трехдневный траур по погибшим, их национальная принадлежность не раскрывается. Власти не исключают, что число жертв может возрасти.

Полиция возлагает ответственность за взрыв на близкую к запрещенной в РФ террористической организацией ИГИЛ местную группировку "Аш-Шабаб"

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Тэги: СОМАЛИ, ВЗРЫВ, ЖЕРТВЫ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]