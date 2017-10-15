Спикер парламента Южной Кореи призвал Пхеньян возобновить переговорный процесс

Глава Национальной ассамблеи Южной Кореи Чон Се Гюн призвал КНДР вернуться за стол переговоров.

"Я ещё раз призываю Северную Корею вернуться за стол переговоров и решить эту проблему в ближайшем будущем", - сказал Чон Се Гюн на заседании 137-й ассамблеи Межпарламентского союза (МПС).

Он выразил надежду, что МПС также внесёт вклад в решение этой проблемы.