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Дальнее зарубежье 15.10.2017 15:36

Спикер парламента Южной Кореи призвал Пхеньян возобновить переговорный процесс

Глава Национальной ассамблеи Южной Кореи Чон Се Гюн призвал КНДР вернуться за стол переговоров.

"Я ещё раз призываю Северную Корею вернуться за стол переговоров и решить эту проблему в ближайшем будущем", - сказал Чон Се Гюн на заседании 137-й ассамблеи Межпарламентского союза (МПС).

Он выразил надежду, что МПС также внесёт вклад в решение этой проблемы.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]