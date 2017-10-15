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Регион 15.10.2017 15:56

Иран закрыл пункт погранперехода на границе с Ираком - СМИ

Иранские власти закрыли пограничный переход Башмах на ирано-иракской границе, сообщило иранское информационное агентство Tasnim.

"С учетом развития обстановки в иракском Курдистане, Иран закрыл пограничный пункт Башмах на границе с иракским Курдистаном", - говорится в сообщении агентства без указания источников информации.

В сентябре Иран прекратил авиаполеты в курдские районы Ирака после проведения референдума о независимости Курдистана. Наблюдатели считают, что этим меры Тегерана вызваны опасениями, что идеи курдского сепаратизма могут распространиться на проживающих в Иране 8 млн курдов.

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Тэги: ИРАН, ИРАК, ГРАНИЦА, ЗАКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]