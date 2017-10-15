Иран закрыл пункт погранперехода на границе с Ираком - СМИ

Иранские власти закрыли пограничный переход Башмах на ирано-иракской границе, сообщило иранское информационное агентство Tasnim.

"С учетом развития обстановки в иракском Курдистане, Иран закрыл пограничный пункт Башмах на границе с иракским Курдистаном", - говорится в сообщении агентства без указания источников информации.

В сентябре Иран прекратил авиаполеты в курдские районы Ирака после проведения референдума о независимости Курдистана. Наблюдатели считают, что этим меры Тегерана вызваны опасениями, что идеи курдского сепаратизма могут распространиться на проживающих в Иране 8 млн курдов.