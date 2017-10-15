Более 40% избирателей проголосовало на выборах президента - ЦИК Киргизии

Явка избирателей на выборах президента Киргизии превысила 40%, сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в ЦИК республике.

"Явка избирателей на выборах президента составила 40,12%", - сказал собеседник агентства.

Выборы президента Киргизии проходят в воскресенье, избирательные участки открылись в 08:00 (05:00 мск). На пост главы государства претендуют 11 кандидатов.