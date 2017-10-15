В 2017 году темпы роста китайской экономики составят не ниже 6,5% - глава ЦБ КНР

Председатель Народного банка Китая Чжоу Сяочуань уверен, что в 2017 году тепы роста китайской экономики не опустятся ниже 6,5%, несмотря на имеющиеся трудности.

Китайская экономика, являющаяся второй экономикой мира, как ожидается, способна обеспечить рост на уровне 6,5% в 2017 году, заявил Чжоу Сяочуань. Его заявление приводит китайское информационное агентство "Синьхуа".

Он считает, что страна вполне способна преодолеть системные риски и сохранить здоровое и стабильное развитие, и будет продолжать нынешнюю макроэкономическую политику.

Наблюдатели считают, что эти риски в определенной степени вызваны некоторым замедлением темпов экономического роста Китая, проводимым им структурным регулированием экономики и значительными колебаниями на мировых финансовых рынках.