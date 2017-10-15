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Макроэкономика 15.10.2017 16:22

В 2017 году темпы роста китайской экономики составят не ниже 6,5% - глава ЦБ КНР

Председатель Народного банка Китая Чжоу Сяочуань уверен, что в 2017 году тепы роста китайской экономики не опустятся ниже 6,5%, несмотря на имеющиеся трудности.

Китайская экономика, являющаяся второй экономикой мира, как ожидается, способна обеспечить рост на уровне 6,5% в 2017 году, заявил Чжоу Сяочуань. Его заявление приводит китайское информационное агентство "Синьхуа".

Он считает, что страна вполне способна преодолеть системные риски и сохранить здоровое и стабильное развитие, и будет продолжать нынешнюю макроэкономическую политику.

Наблюдатели считают, что эти риски в определенной степени вызваны некоторым замедлением темпов экономического роста Китая, проводимым им структурным регулированием экономики и значительными колебаниями на мировых финансовых рынках.

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Тэги: КИТАЙ, ЭКОНОМИКА, РОСТ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]