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Дальнее зарубежье 15.10.2017 18:45

Главы британского и германского правительств подтвердили готовность соблюдать соглашение по иранском атому - заявление

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и канцлер ФРГ Ангела Меркель считают важным выполнение соглашения по иранской ядерной программе, сообщил представитель офиса Т.Мэй.

Они "согласились, что Великобритания и Германия остаются решительно приверженными сделке", заявил он.

Об этом Т.Мэй и А.Меркель договорились в ходе состоявшейся телефонной беседы, сказал представитель офиса британского премьера.

Кроме того, они в ходе личной встречи в Брюсселе на будущей неделе решили обсудить новую стратегию президента США Дональда Трампа по Ирану, которую он выдвинул в пятницу.

Вместе с тем, по его словам, главы правительств двух стран отметили, что "мировое сообщество должно объединиться против дестабилизирующей деятельности Ирана в регионе, а также изыскать пути устранения озабоченностей по поводу ракетной программы Ирана".

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ГЕРМАНИЯ, ИРАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]