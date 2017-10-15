Жээнбеков побеждает на выборах президента Киргизии в первом туре

Кандидат от Социал-демократической партии Киргизии, экс-премьер Сооронбай Жээнбеков побеждает на выборах президента, набирая 54,23% после подсчета бюллетеней с 97% избирательных участков.

Как сообщила на пресс-конференции председатель ЦИК Киргизии Нуржан Шайлдабекова, к настоящему моменту получены данные об итогах голосования с 97% участков, явка избирателей составила 55,93%.

По предварительным данным, за С.Жээнбекова проголосовало 54,23% избирателей. Его основной соперник, оппозиционный кандидат Омурбек Бабанов набирает 33,47% голосов. На третьем месте по числу голосов - бывший секретарь Совета безопасности республики Адахан Мадумаров, который набирает 6,41%.

По предварительным данным, второго тура президентских выборов в Киргизии не будет.