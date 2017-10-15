Сирийский парламент требует вывода турецких войск без каких-либо предварительных условий - спикер

Дамаск требует вывода турецких войск со своей территории в связи с событиями в Идлибе, заявил председатель Народного совета Сирии Хаммуд Сабаг.

"Сирийский парламент требует вывода турецких войск с территории Сирии без каких-либо предварительных условий", - сказал Х.Саббаг, выступая в воскресенье на ассамблее Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге.

По его словам, "турецкая армия осуществила вторжение на территорию Сирии в провинции Идлиб и совершила покушение на территориальную целостность и суверенитет" Сирии.

"Сирийский парламент осуждает такие действия по вторжению со стороны Турции, которое совершенно не связано с соглашением, которое было достигнуто в Астане", - отметил Х.Саббаг

Он назвал действия Турции "агрессией против сирийских территорий в провинции Идлиб".

"Мы считаем эту атаку вторжением на нашу территорию, угрозой для безопасности наших граждан. Мы считаем это нарушением норм международного права. Это показывает тесную взаимосвязь между турецким режимом и террористическими группировками, которые уничтожают Сирию, и проливается кровь сирийского народа, содействуют дестабилизации ситуации в Сирии", - отметил он.