Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7003 EUR   2.0141 RUR   0.0295 GBR   2.2569 TRY   0.4657

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.30 Brent   56.94

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° 21° Завтра 19° 18 Окт 13° 19 Окт 11° 19°

Регион 15.10.2017 20:30

Сирийский парламент требует вывода турецких войск без каких-либо предварительных условий - спикер

Дамаск требует вывода турецких войск со своей территории в связи с событиями в Идлибе, заявил председатель Народного совета Сирии Хаммуд Сабаг.

"Сирийский парламент требует вывода турецких войск с территории Сирии без каких-либо предварительных условий", - сказал Х.Саббаг, выступая в воскресенье на ассамблее Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге.

По его словам, "турецкая армия осуществила вторжение на территорию Сирии в провинции Идлиб и совершила покушение на территориальную целостность и суверенитет" Сирии.

"Сирийский парламент осуждает такие действия по вторжению со стороны Турции, которое совершенно не связано с соглашением, которое было достигнуто в Астане", - отметил Х.Саббаг

Он назвал действия Турции "агрессией против сирийских территорий в провинции Идлиб".

"Мы считаем эту атаку вторжением на нашу территорию, угрозой для безопасности наших граждан. Мы считаем это нарушением норм международного права. Это показывает тесную взаимосвязь между турецким режимом и террористическими группировками, которые уничтожают Сирию, и проливается кровь сирийского народа, содействуют дестабилизации ситуации в Сирии", - отметил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: СИРИЯ, ПАРЛАМЕНТ, ТУРЦИЯ, ВОЙСКА


Похожие новости


Кэмерон вынужден отказаться от участия британских ВВС в авианалетах на Сирию Европарламент обеспокоен радикализацией участников сирийского конфликта Резолюция Европарламента осудила применение химического оружия в Сирии Европарламент призвал к обязывающей резолюции СБ ООН о передаче химического оружия под международный контроль Глава Еврокомиссии поддержал предложение по контролю над сирийским химическим оружием Глава МИД Франции не исключает возможности проведения в парламенте голосования по Сирии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]