Лавров: оказание гуманитарной помощи Сирии является приоритетом, но есть желающие тормозить эти процессы

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает аморальным увязывать оказание гумпомощи Сирии с неприятием президента Сирии Башара Асада.

"На данном этапе самым срочным является оказание гуманитарной помощи, осуществление разминирования, мы взываем к международному сообществу, прежде всего ООН, чтобы максимально активизировать их в эти процессы", - сказал он, выступая на панельной дискуссии в Сочи.

"Есть желающие эти процессы тормозить. Прежде всего, по абсолютно политизированным причинам. Мол, мы готовы гуманитарную помощь доставлять, но определённо не в те регионы Сирии, где власть осуществляет правительство Башара Асада",- сказал министр.

"Идёт спекуляция на гуманитарных ценностях. Такие же условия пытаются выдвигать в отношении содействия будущего экономического восстановления в Сирии, я считаю, что это аморально",- подчеркнул он.

"Надеюсь, что все-таки христианские ценности будут в Евросоюзе преобладающими в связи с той инициативой, которую Федерика Могерини недавно выдвинула в Нью-Йорке", - заявил С.Лавров.

Он отметил, что многие обсуждают возможность восстановления Сирии. "Уже сейчас многие думают о том, как организовать восстановлении Сирии и других стран региона",- сказал министр.

"Я не думаю, что банк БРИКС должен брать на себя ответственность за восстановление Ближнего Востока и Севера Африки. Это должна быть гораздо более масштабная операция", - добавил министр.