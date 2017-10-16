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Дальнее зарубежье 16.10.2017 17:38

Израильские ВВС сообщили об уничтожении сирийской батареи ПВО

Представители израильских ВВС сообщили об уничтожении сирийской батареи ПВО, расположенной к востоку от Дамаска, сообщило в понедельник израильское издание "Гаарец".

Согласно данным газеты, самолеты израильских ВВС попали под обстрел сирийской зенитной батареи SA-5, когда они пролетали в воздушном пространстве Ливана. При этом самолеты не получили повреждений.

Израильские ВВС открыли ответный огонь и уничтожили батарею ПВО, сообщил представитель Армии обороны Израиля Ронен Манелис.

"Сирийский режим несет ответственность за огонь, открытый с его территории. Мы рассматриваем этот инцидент как открытую провокацию, и мы не допустим этого", - приводит издание "Гаарец" его слова.

Он также подчеркнул, что израильская сторона в режиме реального времени информировала российских военных об этой операци

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]