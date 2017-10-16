Производство автобензина в Азербайджане в январе-сентябре увеличилось на 5%

Производство нефтепродуктов в Азербайджане в январе-сентябре 2017 года сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 9,8% - до 1 млрд 960,2 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.
Согласно данным статистики, в январе-сентябре 2017 года наблюдался рост производства автомобильного бензина на 5,1% - до 874,2 тыс. тонн, смазочных масел - в 3,2 раза, до 24,3 тыс. тонн, нефтяного битума - на 14,6% - до 158,7 тыс. тонн, нефтяного кокса - на 9,3%, до 152,4 тыс. тонн.
Спад за отчетный период наблюдался в производстве прямогонного бензина - на 0,6% - до 130,7 тыс. тонн, керосина на 6%, - до 445,4 тыс. тонн, дизельного топлива - на 20,9% - до 1 млн 362 тыс. тонн, топочного мазута - на 40,7% - до 258,1 тыс. тонн.
В Азербайджане в настоящее время функционирует только один НПЗ - Бакинский нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара Алиева.
Н.Аббасова
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