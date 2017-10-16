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ТЭК 16.10.2017 14:51

Производство автобензина в Азербайджане в январе-сентябре увеличилось на 5%

Производство нефтепродуктов в Азербайджане в январе-сентябре 2017 года сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 9,8% - до 1 млрд 960,2 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Согласно данным статистики, в январе-сентябре 2017 года наблюдался рост производства автомобильного бензина на 5,1% - до 874,2 тыс. тонн, смазочных масел - в 3,2 раза, до 24,3 тыс. тонн, нефтяного битума - на 14,6% - до 158,7 тыс. тонн, нефтяного кокса - на 9,3%, до 152,4 тыс. тонн.

Спад за отчетный период наблюдался в производстве прямогонного бензина - на 0,6% - до 130,7 тыс. тонн, керосина на 6%, - до 445,4 тыс. тонн, дизельного топлива - на 20,9% - до 1 млн 362 тыс. тонн, топочного мазута - на 40,7% - до 258,1 тыс. тонн.

В Азербайджане в настоящее время функционирует только один НПЗ - Бакинский нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара Алиева.

Н.Аббасова

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]