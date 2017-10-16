Песков: Россия выступает за мирное урегулирование всех вопросов между Багдадом и иракскими курдами

Россия дорожит добрыми отношениями и с Багдадом, и с иракскими курдами, рассчитывает, что все вопросы между ними будут решаться мирным путем и на основе взаимного учета интересов, территориальная целостность Ирака должна быть сохранена, заявляют в Кремле.

"Россия поддерживает добрые отношения с Багдадом, у нас имеется достаточно ощутимый объем торгово-экономических отношений с Ираком, осуществляются контакты на разных уровнях, работают наши компании. Кроме того, исторически у России также сложились достаточно теплые и дружественные отношения с иракскими курдами. Россия дорожит и тем, и другим", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос возможности посредничества России для урегулирования ситуации в Киркуке.

"Безусловно, мы выступаем за решение всех вопросов, которые стоят на повестке в Ираке - между Багдадом и курдами - политико-дипломатическими средствами, мирным путем, на основе территориально-политической целостности Ирака. Но, безусловно, с соблюдением законных прав и интересов курдского народа", - отметил Д.Песков.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что в районе Киркука происходят столкновения между правительственными силами Багдада и курдскими ополченцами.