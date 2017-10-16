Прорабатывается возможность участия Макрона в Петербургском экономическом форуме - Песков

В Кремле ожидают приезда президента Франции Эмманюэля Макрона для участия в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.

Отвечая в понедельник на соответствующий вопрос журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "Прорабатывается возможность участия президента Франции в Санкт-Петербургском экономическом форуме".

Д.Песков напомнил, что в ходе встречи в Париже Владимира Путина с французским коллегой они условились о том, что их контакты будут продолжены.

"В качестве одного из вариантов прорабатывается Санкт-Петербург. Мы будем рады видеть президента Франции в качестве гостя этого авторитетного международного форума", - добавил пресс-секретарь президента РФ