Илюмжинов выдвинул идею свести за шахматной доской Трампа и Ким Чен Ына

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов заявил, что хочет усадить за шахматную доску президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

"Усадить за шахматную доску, без галстука, президента США и Ким Чен Ына. Это бы сняло напряжение. А то весь регион в напряжении. Хватит бряцать оружием", - сказал К.Илюмжинов на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в понедельник.

Глава ФИДЕ также отметил, что если ему удастся встретиться с с Д.Трампом, он намерен предложить ему провести на 38-й параллели в демилитаризованной зоне под эгидой США турнир между 100 школьниками Южной Кореи и 100 школьниками КНДР.

"Сеул согласился. В северной Корее я встретился с руководством, они заинтересовались. Детский турнир на 38-й параллели показал бы, что мы не хотим войны", - сказал К.Илюмжинов.