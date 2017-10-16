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Дальнее зарубежье 16.10.2017 16:33

Илюмжинов выдвинул идею свести за шахматной доской Трампа и Ким Чен Ына

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов заявил, что хочет усадить за шахматную доску президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

"Усадить за шахматную доску, без галстука, президента США и Ким Чен Ына. Это бы сняло напряжение. А то весь регион в напряжении. Хватит бряцать оружием", - сказал К.Илюмжинов на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" в понедельник.

Глава ФИДЕ также отметил, что если ему удастся встретиться с с Д.Трампом, он намерен предложить ему провести на 38-й параллели в демилитаризованной зоне под эгидой США турнир между 100 школьниками Южной Кореи и 100 школьниками КНДР.

"Сеул согласился. В северной Корее я встретился с руководством, они заинтересовались. Детский турнир на 38-й параллели показал бы, что мы не хотим войны", - сказал К.Илюмжинов.

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Тэги: РОССИЯ, ФИДЕ, МАТЧ, ИДЕЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]