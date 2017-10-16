Компания Nobel Oil удостоена статуса «Прозрачный Налоговый Партнер»

Компания Nobel Oil была удостоена статуса «Прозрачный Налоговый Партнер» Министерством Налогов Азербайджанской Республики за осуществление прозрачной финансовой деятельности.

Практика «Прозрачного Налогового Партнерства» является совершенно новым подходом, созданным в целях углубления партнерских отношений между налогоплательщиками и налоговыми органами и перехода на совершенно новый качественный уровень сотрудничества.

Для получения статуса «Прозрачный Налоговый Партнер» компания должна соответствовать ряду критериев. Налогоплательщик должен выплачивать налоги в полном объёме, своевременно предоставлять налоговые отчеты, правильно указывать количество сотрудников и их заработную плату, иметь усиленную электронную подпись, вести бухгалтерский учёт в соответствии с международными и местными стандартами. Налогоплательщик не должен проводить какие-либо операции с налогоплательщиками, находящимися в зоне риска, и не должен быть подвергнут уголовным преследованиям в экономической сфере в течение последних 3-х лет.

Будучи одной из ведущих компаний в нефтегазовом секторе, Nobel Oil продолжает прикладывать усилия для обеспечения устойчивого развития. Бизнес-подразделения, входящие в группу компаний Nobel Oil, предоставляют услуги в области бурения, строительства и управления проектами, а также технического обслуживания оборудования, снабжения и повышения нефтеотдачи пластов.