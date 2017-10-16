Нефть ускорила рост, Brent подорожала до более $58 за баррель

Цены на нефть эталонных марок выросли до максимума за три недели в ходе торгов в понедельник на опасениях, что напряженность в иракской провинции Киркук может привести к перебоям с поставками нефти.
Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:10 выросла на $0,87 (1,52%) - до $58,04 за баррель.
Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,47 (1,4%) - до $52,17 за баррель.
Как сообщалось, в минувшее воскресенье иракские власти направили войска в контролируемый курдами Киркук, чтобы взять под контроль нефтяные месторождения региона.
По оценкам экспертов, из-за эскалации напряженности экспорт нефти из региона может сократиться на 120 тыс. баррелей в сутки (б/с) с текущих 600 тыс. б/с. При этом если Турция закроет нефтепровод, по которому нефть поступает из Курдистана, потери могут стать более существенными.
Акции нефтегазовых компаний, работающих в Курдистане, существенно подешевели в понедельник. Цена бумаг Genel Energy опустилась на 7,6%, DNO ASA - на 6,1%, Gulf Keystone Petroleum - на 9,7%.
На прошлой неделе нефть подорожала более чем на 4% на новости, что президент США Дональд Трамп не намерен подтверждать Конгрессу выполнение Ираном совместного плана действий по урегулированию иранской ядерной проблемы.
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