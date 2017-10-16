Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7003 EUR   2.008 RUR   0.0297 GBR   2.2601 TRY   0.4672

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.45 Brent   57.17

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° Завтра 13° 18 Окт 12° 18° 19 Окт 13° 19°

ТЭК 16.10.2017 15:36

Нефть ускорила рост, Brent подорожала до более $58 за баррель

Цены на нефть эталонных марок выросли до максимума за три недели в ходе торгов в понедельник на опасениях, что напряженность в иракской провинции Киркук может привести к перебоям с поставками нефти.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:10 выросла на $0,87 (1,52%) - до $58,04 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,47 (1,4%) - до $52,17 за баррель.

Как сообщалось, в минувшее воскресенье иракские власти направили войска в контролируемый курдами Киркук, чтобы взять под контроль нефтяные месторождения региона.

По оценкам экспертов, из-за эскалации напряженности экспорт нефти из региона может сократиться на 120 тыс. баррелей в сутки (б/с) с текущих 600 тыс. б/с. При этом если Турция закроет нефтепровод, по которому нефть поступает из Курдистана, потери могут стать более существенными.

Акции нефтегазовых компаний, работающих в Курдистане, существенно подешевели в понедельник. Цена бумаг Genel Energy опустилась на 7,6%, DNO ASA - на 6,1%, Gulf Keystone Petroleum - на 9,7%.

На прошлой неделе нефть подорожала более чем на 4% на новости, что президент США Дональд Трамп не намерен подтверждать Конгрессу выполнение Ираном совместного плана действий по урегулированию иранской ядерной проблемы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


Похожие новости


Вероятность реализации сценария со снижением нефти до $40 за баррель выше, чем сценария с растущими ценами - ЦБ РФ Нефть дорожает после существенного падения накануне, Brent выросла до $56,54 за баррель Цены на нефть немного сократили падение на данных о запасах в США, Brent на уровне $56,2 за баррель Нефть перешла к снижению, цена Brent опустилась до $56,47 за баррель Цены на нефть продолжают повышаться, Brent поднялась до $56,82 за баррель Нефть продолжает дорожать, цена Brent выросла до $56,69 за баррель

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]