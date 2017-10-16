Число жертв лесных пожаров в Португалии возросло до 27 человек

Жертвами лесных пожаров в центральной и северной части Португалии стали не менее 27 человек, сообщает в понедельник радиостанция TSF со ссылкой на данные Национального управления гражданской защиты Португалии.

Ранее сообщалось о 20 погибших.

Кроме того, по последним данным число получивших ранения возросло до 51 человека. Среди них 16 человек находятся в тяжелом состоянии.

Более 6 тыс. пожарных в настоящее время борются с огненной стихией, активны 145 возгораний.