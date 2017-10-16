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Дальнее зарубежье 16.10.2017 18:34

Число жертв лесных пожаров в Португалии возросло до 27 человек

Жертвами лесных пожаров в центральной и северной части Португалии стали не менее 27 человек, сообщает в понедельник радиостанция TSF со ссылкой на данные Национального управления гражданской защиты Португалии.

Ранее сообщалось о 20 погибших.

Кроме того, по последним данным число получивших ранения возросло до 51 человека. Среди них 16 человек находятся в тяжелом состоянии.

Более 6 тыс. пожарных в настоящее время борются с огненной стихией, активны 145 возгораний.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]