Партия Синдзо Абэ может занять большинство мест в Палате представителей на выборах в Японии - опрос

Консервативная Либерально-демократическая партия (ЛДП) премьер-министра Японии Синдзо Абэ может занять более 300 из 465 мест в нижней палате парламента по итогам предстоящих 22 октября выборов, сообщает в понедельник газета "Майнити симбун" со ссылкой на данные опроса.

Согласно результатам опроса, находящаяся в коалиции с ЛДП партия Комэйто может получить более 30 мест, что даст коалиции две трети голосов в Палате представителей.

Опрос также показал, что 47% избирателей предпочли бы видеть в должности премьер-министра кого-то другого, а не С.Абэ, в то же время около 37% респондентов поддерживают его кандидатуру на этом посту.

Кроме того, в ходе опроса выяснилось, что популярность недавно созданной губернатором Токио Юрико Коикэ "Партии надежды" снизилась. По прогнозам экспертов, партия может получить по итогам выборов до 54 мест.

Опрос провела газета "Майнити симбун" с 13 по 15 октября.

В конце сентября С.Абэ объявил о роспуске нижней палаты парламента. После этой процедуры кабинет министров объявил дату досрочных выборов - 22 октября. Предвыборная кампания стартовала 10 октября.

62-летний С.Абэ стал премьер-министром Японии в 2012 году, и с тех пор пытается оживить экономику страны посредством увеличения общественных расходов и денежной эмиссии.

В 2014 года он также досрочно распустил нижнюю палату парламента после того, как экономика Японии внезапно оказалась в рецессии, снижаясь два квартала подряд. По итогам тех внеочередных выборов Либерально-демократическая партия С.Абэ одержала уверенную победу.

Парламент Японии состоит из двух палат, депутаты нижней Палаты представителей избираются на четыре года, а верхней - Палаты советников - на шесть лет