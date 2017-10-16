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Внешняя политика 16.10.2017 15:54

Баку и Тбилиси намерены развивать партнерство для обеспечения безопасности инфраструктурных объектов

Министры обороны Азербайджана Закир Гасанов и Грузии Леван Изориа обсудили перспективы двустороннего военного сотрудничества, сообщает пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства.

«З.Гасанов и Л.Изориа обменялись мнениями о перспективах сотрудничества в военной, военно-технической сферах и в области военного образования, а также других вопросах, представляющих взаимный интерес», - говорится в сообщении.

Коснувшись военно-политической обстановки в регионе, стороны подчеркнули, что подобные встречи имеют важное значение для объединения усилий в борьбе с международным терроризмом, агрессивным сепаратизмом и другими явлениями, представляющими угрозу безопасности двух стран.

Министры выразили уверенность в том, что расширение сотрудничества в военной сфере внесет вклад в углубление отношений, в частности взаимоотношений между министерствами обороны двух стран, а также укрепление мира, стабильности и безопасности в регионе.

Стороны также особо подчеркнули важность развития двустороннего партнерства в обеспечении безопасности важных инфраструктурных проектов, реализуемых на территории Азербайджана и Грузии.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ГРУЗИЯ, ОБОРОНА, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]