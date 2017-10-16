Баку и Тбилиси намерены развивать партнерство для обеспечения безопасности инфраструктурных объектов

Министры обороны Азербайджана Закир Гасанов и Грузии Леван Изориа обсудили перспективы двустороннего военного сотрудничества, сообщает пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства.
«З.Гасанов и Л.Изориа обменялись мнениями о перспективах сотрудничества в военной, военно-технической сферах и в области военного образования, а также других вопросах, представляющих взаимный интерес», - говорится в сообщении.
Коснувшись военно-политической обстановки в регионе, стороны подчеркнули, что подобные встречи имеют важное значение для объединения усилий в борьбе с международным терроризмом, агрессивным сепаратизмом и другими явлениями, представляющими угрозу безопасности двух стран.
Министры выразили уверенность в том, что расширение сотрудничества в военной сфере внесет вклад в углубление отношений, в частности взаимоотношений между министерствами обороны двух стран, а также укрепление мира, стабильности и безопасности в регионе.
Стороны также особо подчеркнули важность развития двустороннего партнерства в обеспечении безопасности важных инфраструктурных проектов, реализуемых на территории Азербайджана и Грузии.
Р.Бабаев
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