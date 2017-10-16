Переговоры Алиева и Саргсян завершились

Переговоры президентов Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Сержа Саргсяна в Женеве завершились, сообщил пресс-секретарь президента Армении Владимир Акопян.

"Переговоры завершились", - написал В.Акопян в своем микроблоге в Twitter.

Переговоры прошли в Женеве в резиденции постоянного представителя Швейцарии в женевском офисе ООН и других международных организациях при участии глав МИД Армении и Азербайджана, сопредседателей Минской группы ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика. После этого состоялась встреча двух лидеров с глазу на глаз.