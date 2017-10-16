Азербайджан в январе-августе сократил импорт пшеницы на 36%, увеличил импорт мяса в 2,2 раза

Импорт пшеницы в Азербайджан в январе-августе 2017 года составил 608 тыс. тонн, что на 36,2% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Согласно данным статистики, общая стоимость импортированной в республику пшеницы составила $112 млн 690,6 тыс. (спад на 37%).

За отчетный период в Азербайджан также импортировано 233,1 тыс. тонн сахара сырца и сахара (спад на 8,7%) на сумму $109 млн 394,4 тыс. (рост на 3%), растительных масел - 84 тыс. 927,4 тонн (рост на 2,7%) на сумму $77 млн 94,8 тыс. (рост на 6,5%), чая – 8 тыс. 15,9 тонн (рост на 1,6%) на сумму $31 млн 21 тыс. (рост на 16,2%), сливочных масел, молока - 10 тыс. 284,4 тонн (рост на 5,8%) на $46 млн 265,9 тыс. (рост на 38,7%).

Кроме этого, за 8 месяцев в Азербайджан импортировано 6 тыс. 396,8 тонн мяса крупного рогатого скота (рост в 2,2 раза) на сумму $17 млн 671,5 тыс. (рост в 2,3 раза), мяса птицы и продукции из нее – 18 тыс. 763,7 тонны (рост на 55,2%) на сумму $21 млн 863,6 тыс. (рост в 2,1 раза).

Фруктов в январе-августе 2017 года в республику импортировано 48 тыс. 290,9 тонн (рост на 8,6%) на сумму $43 млн 554,9 тыс. (рост на 8,7%), овощей - 22 тыс.221,4 тонн (спад на 44,7%) на $10 млн 892,1 тыс. (спад на 27,5%), картофеля – 105 тыс. тонн (спад на 5,2%) на $22 млн 499,9 тыс. (рост на 8,9%).

За 8 месяцев 2017 года из Азербайджана на экспорт отправлено 177,3 тыс. тонн овощей (рост на 86,3%) на сумму $145 млн 850,4 тыс. (рост на 69,1%), фруктов - 74 тыс. 687,6 тонн (рост на 34,6%) на $97 млн 206,6 тыс. (рост на 12,4%).

Кроме этого, из Азербайджана на экспорт в отчетном периоде направлено 49 тыс. 3,7 тонн сахара (спад на 34,4%) на сумму $31 млн 944 тыс. (спад на 24,6%), растительных масел – 7 тыс. 386,8 тонн (рост на 14,2%) на сумму $7 млн 603,1 тыс. (рост на 16,1%).

Также в январе-августе текущего года Азербайджан экспортировал 5 тыс. 699,4 тонн фруктовых и овощных соков (рост на 75,8%) на сумму $6 млн 137,6 тыс. (рост на 83,6%), натуральных виноградных вин и виноградного сусла – 205,9 тыс. декалитров (рост на 73,5%) на сумму $3 млн 482,8 тыс. (рост на 56,4%), фруктовых и овощных консервов -3 тыс. 573,7 тонны (рост на 0,8%) на сумму $2 млн 862,4 тыс. (рост на 8,8%).

Н.Аббасова