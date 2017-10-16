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Карабахский конфликт 16.10.2017 16:34

Президенты Азербайджана и Армении согласны принять меры для активизации переговорного процесса по Карабаху – сопредседатели МГ ОБСЕ

Президенты Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Серж Саргсян согласились принять меры для активизации переговорного процесса по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, отмечается в совместном заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ и министров иностранных дел Азербайджана и Армении.

В понедельник в Женеве состоялись переговоры между президентами Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Сержем Саргсяном в рамках урегулирования карабахского конфликта.

"Встреча проходила в конструктивной атмосфере. Президенты согласились принять меры для активизации переговорного процесса и предпринять дополнительные шаги для снижения напряженности на линии соприкосновения. Сопредседатели выразили удовлетворение этими прямыми переговорами, которые прошли после длительного перерыва. Они по-прежнему готовы работать вместе со сторонами для мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта", - отмечается в заявлении.

В качестве следующего шага сопредседатели в ближайшем будущем планируют организовать рабочие встречи с главами МИД Азербайджана и Армении.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, ВСТРЕЧА


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]