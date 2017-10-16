Президенты Азербайджана и Армении согласны принять меры для активизации переговорного процесса по Карабаху – сопредседатели МГ ОБСЕ

Президенты Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Серж Саргсян согласились принять меры для активизации переговорного процесса по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, отмечается в совместном заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ и министров иностранных дел Азербайджана и Армении.

В понедельник в Женеве состоялись переговоры между президентами Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Сержем Саргсяном в рамках урегулирования карабахского конфликта.

"Встреча проходила в конструктивной атмосфере. Президенты согласились принять меры для активизации переговорного процесса и предпринять дополнительные шаги для снижения напряженности на линии соприкосновения. Сопредседатели выразили удовлетворение этими прямыми переговорами, которые прошли после длительного перерыва. Они по-прежнему готовы работать вместе со сторонами для мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта", - отмечается в заявлении.

В качестве следующего шага сопредседатели в ближайшем будущем планируют организовать рабочие встречи с главами МИД Азербайджана и Армении.

А.Азизов