Следующим после Жээнбекова президентом Киргизии может стать женщина, считает Атамбаев

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев не исключает, что уже на следующих выборах главы государства в 2023 году может победить женщина.

"Я полагаюсь на женщин, они во многом сильнее мужчин", - отметил А.Атамбаев в понедельник на встрече с руководителями миссий наблюдателей за выборами главы республики.

"И пусть их сегодня немного в политике, но моя задача вырастить таких женщин, которые будут участвовать в выборах, не ради численности, а ради победы, и примут реальное участие в следующей президентской гонке", - сказал он.

Президент Киргизии напомнил, что уже сегодня многие руководящие посты в Киргизии, в том числе глав Центральной избирательной комиссии, Генеральной прокуратуры, Верховного суда, занимают женщины.

А.Атамбаев не исключил, что к следующим выборам в числе претендентов на пост главы государства появиться реальный кандидат из женщин, которые сегодня активно участвуют в политической жизни Киргизии.

"И за этого кандидата проголосуют, и даже в этом мы покажем всем пример. Но пока такой нет (единственная женщина-кандидат на прошедших выборах не набрала даже 1% голосов - ИФ)", - добавил А.Атамбаев.

15 октября в Киргизии прошли выборы президента. В выборах участвовали 11 кандидатов, согласно предварительным итогам, победу на выборах в первом туре одержал кандидат от пропрезидентской Социал-демократической партии Сооронбай Жээнбеков, набрав 54,81 % голосов избирателей.

Явка на выборах составила 55,93%.