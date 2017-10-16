Следующим после Жээнбекова президентом Киргизии может стать женщина, считает Атамбаев

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев не исключает, что уже на следующих выборах главы государства в 2023 году может победить женщина.
"Я полагаюсь на женщин, они во многом сильнее мужчин", - отметил А.Атамбаев в понедельник на встрече с руководителями миссий наблюдателей за выборами главы республики.
"И пусть их сегодня немного в политике, но моя задача вырастить таких женщин, которые будут участвовать в выборах, не ради численности, а ради победы, и примут реальное участие в следующей президентской гонке", - сказал он.
Президент Киргизии напомнил, что уже сегодня многие руководящие посты в Киргизии, в том числе глав Центральной избирательной комиссии, Генеральной прокуратуры, Верховного суда, занимают женщины.
А.Атамбаев не исключил, что к следующим выборам в числе претендентов на пост главы государства появиться реальный кандидат из женщин, которые сегодня активно участвуют в политической жизни Киргизии.
"И за этого кандидата проголосуют, и даже в этом мы покажем всем пример. Но пока такой нет (единственная женщина-кандидат на прошедших выборах не набрала даже 1% голосов - ИФ)", - добавил А.Атамбаев.
15 октября в Киргизии прошли выборы президента. В выборах участвовали 11 кандидатов, согласно предварительным итогам, победу на выборах в первом туре одержал кандидат от пропрезидентской Социал-демократической партии Сооронбай Жээнбеков, набрав 54,81 % голосов избирателей.
Явка на выборах составила 55,93%.
Президент Армении заявил об отсутствии конкретных договоренностей по Карабаху на встрече с лидером Азербайджана
Президенты Азербайджана и Армении согласны принять меры для активизации переговорного процесса по Карабаху – сопредседатели МГ ОБСЕ
Вероятность реализации сценария со снижением нефти до $40 за баррель выше, чем сценария с растущими ценами - ЦБ РФ
Азербайджанская ТЭС за 9 месяцев увеличила выработку электроэнергии на 33%
Задержаны злоумышленники, оказавшие вооруженное сопротивление полиции и ранившие офицера – МВД Азербайджана
Сборная Азербайджана в октябрьском рейтинге ФИФА опустилась на 115-ое место
Жертвами ДТП на дорогах Азербайджана в выходные стали 6 человек, еще 17 пострадали - МВД
Силы МЧС устраняют последствия ливневых дождей на юге Азербайджана
SOCAR займется газификацией поселка Лахыч
Azeravtoyol получит из госбюджета 3 млн манат на строительство автотодороги Демирчи-Лахыч
Интервью Президента нотариальной палаты Республики Татарстан Ольги Ильиничны Гришиной
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Компания Nobel Oil удостоена статуса «Прозрачный Налоговый Партнер»
Caspian European Club проведет бизнес-форум с главой ГТК
Бакинские школьники познакомились с творчеством Александра Тихомирова
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Археологи сделавшие уникальные находки у монастыря Давида Гареджи поторопились с выводами - СМИ
Издание «Аналитика Юга России» подготовило репортаж о самосуде над двумя азербайджанцами в Ростовской области со стороны армян-полицейских
Псевдоисторические бредни Шармазанова еще больше запутывают армянский народ – Фуад Ахундов