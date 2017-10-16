Число юрлиц в Азербайджане в январе-сентябре увеличилось на 8%, физлиц, занимающихся индивидуальным бизнесом – на 13%

Количество юридических лиц, зарегистрированных в Азербайджане, на 1 октября 2017 года составляет 115,651 тыс., что на 7,7% превышает показатель на начало текущего года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

Согласно данным Госкомстата, за 9 месяцев текущего года зарегистрировано 8,782 тыс. юридических лиц, деятельность прекратили 489 юрлиц.

На 1 октября 2017 года в Азербайджане действуют 10,398 тыс. предприятий, занятых в сфере сельского хозяйства (рост на 4,2%), перерабатывающих предприятий – 6,369 тыс. (рост на 4%), строительных – 11,705 тыс. (рост на 4,3%).

Кроме этого, на конец сентября 2017 года зарегистрировано 30,445 тыс. юрлиц, занимающихся оптовой и розничной торговлей, ремонтом автомобилей и прочих бытовых товаров (рост на 9,2%), финансовой и страховой деятельностью – 1,612 тыс. (рост на 2,9%), операциями с недвижимостью – 1,475 тыс. (рост на 13,1%), административными и вспомогательными услугами – 4,595 тыс. (рост на 13,3%), информацией и связью – 2,887 тыс. (рост на 7,3%), организацией отдыха и развлекательной деятельности – 1,783 тыс. (рост на 7,1%), остальные – другими видами деятельности.

В структуре юридических лиц по состоянию на 1 октября 2017 года на долю частных предприятий приходится 103,421 тыс. или 89,4% всех юрлиц (в том числе иностранных – 6,781 тыс., совместных – 2,106 тыс.), государственных – 10,527 тыс. или 9,1%, муниципальных – 1,703 тыс. или 1,5%.

Помимо этого, по состоянию на 1 октября 2017 года в Азербайджане зарегистрированы 785 тыс. физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без создания юридического лица. По сравнению с началом 2017 года их число увеличилось на 12,7%.

В сфере сельского хозяйства действуют 227,141 тыс. физических лиц, перерабатывающей промышленности – 16,974 тыс., оптовой и розничной продажей, ремонтом автомобилей и бытовых товаров – 200,092 тыс.

Кроме этого, финансовой и страховой деятельностью занимаются 1685 тыс. физлиц, операциями с недвижимостью – 12,005 тыс., административными и вспомогательными услугами – 2,801 тыс., строительством – 5,867 тыс., размещением туристов и общепитом – 37,088 тыс., транспортом и складскими помещениями – 82,443 тыс., организацией отдыха и развлекательной деятельностью – 10,648 тыс., прочими услугами – 140,263 тыс., остальные – другими видами деятельности.

По данным статистики, в Баку действуют 53,748 тыс. юрлиц и 229,594 тыс. физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без создания юридического лица.

Б.Рустамбеков