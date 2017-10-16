На заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям вопрос о санкциях против РФ не поднимался - Орешкин

Тема санкций не обсуждалась с руководителями иностранных компаний на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ), заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
"Не поднималась", - сказал М.Орешкин в понедельник журналистам по итогам заседания КСИИ, отвечая на соответствующий вопрос.
"Компании активно работают в России. Сегодня обсуждались вопросы экономики, вопросы бизнеса. Тот политический шум, который есть вокруг санкций, когда дело доходит до денег и продуктивности инвестиций, отходит на второй план", - отметил он.
М.Орешкин добавил, что в ходе заседания также не обсуждался вопрос приватизации
Министр обороны Азербайджана обсудит с главами Генштабов Грузии и Турции роль ВС в обеспечении региональной стабильности
Баку и Рим проведут конференцию по случаю 25-летия установления двусторонних дипотношений
Армения обстреляла позиции азербайджанских военных из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Xalq Bank расширяет филиальную сеть в регионах
НДЦ Азербайджана за 9 месяцев зарегистрировал допэмиссию акций на 4,3 млрд манатов
Задержаны злоумышленники, оказавшие вооруженное сопротивление полиции и ранившие офицера – МВД Азербайджана
Сборная Азербайджана в октябрьском рейтинге ФИФА опустилась на 115-ое место
Жертвами ДТП на дорогах Азербайджана в выходные стали 6 человек, еще 17 пострадали - МВД
Силы МЧС устраняют последствия ливневых дождей на юге Азербайджана
SOCAR займется газификацией поселка Лахыч
Azeravtoyol получит из госбюджета 3 млн манат на строительство автотодороги Демирчи-Лахыч
Интервью Президента нотариальной палаты Республики Татарстан Ольги Ильиничны Гришиной
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Компания Nobel Oil удостоена статуса «Прозрачный Налоговый Партнер»
Caspian European Club проведет бизнес-форум с главой ГТК
Бакинские школьники познакомились с творчеством Александра Тихомирова
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Археологи сделавшие уникальные находки у монастыря Давида Гареджи поторопились с выводами - СМИ
Издание «Аналитика Юга России» подготовило репортаж о самосуде над двумя азербайджанцами в Ростовской области со стороны армян-полицейских
Псевдоисторические бредни Шармазанова еще больше запутывают армянский народ – Фуад Ахундов