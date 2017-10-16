На заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям вопрос о санкциях против РФ не поднимался - Орешкин

Тема санкций не обсуждалась с руководителями иностранных компаний на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ), заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"Не поднималась", - сказал М.Орешкин в понедельник журналистам по итогам заседания КСИИ, отвечая на соответствующий вопрос.

"Компании активно работают в России. Сегодня обсуждались вопросы экономики, вопросы бизнеса. Тот политический шум, который есть вокруг санкций, когда дело доходит до денег и продуктивности инвестиций, отходит на второй план", - отметил он.

М.Орешкин добавил, что в ходе заседания также не обсуждался вопрос приватизации