США пожалеют, если выйдут из СВПД - Лариджани

Иран разработал план действий на случай, если США выйдут из ядерной сделки, заявил спикер парламента Ирана Али Лариджани.

"У нас есть разработанный план, и есть определенный закон. Недавно в парламенте мы утвердили, что если американцы предпримут те или иные шаги, что мы должны сделать. У нас есть определенный план по различным сценариям", - сказал А.Лариджани журналистам в понедельник, отвечая на вопрос, будет ли Иран развивать свою ядерную программу в случае выхода США из ядерной сделки.

Он добавил: "Мы будем делать то, что американцы будут жалеть об этом".