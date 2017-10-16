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Дальнее зарубежье 16.10.2017 16:57

США пожалеют, если выйдут из СВПД - Лариджани

Иран разработал план действий на случай, если США выйдут из ядерной сделки, заявил спикер парламента Ирана Али Лариджани.

"У нас есть разработанный план, и есть определенный закон. Недавно в парламенте мы утвердили, что если американцы предпримут те или иные шаги, что мы должны сделать. У нас есть определенный план по различным сценариям", - сказал А.Лариджани журналистам в понедельник, отвечая на вопрос, будет ли Иран развивать свою ядерную программу в случае выхода США из ядерной сделки.

Он добавил: "Мы будем делать то, что американцы будут жалеть об этом".

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Тэги: ИРАН, США, СВДП, ОТВЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]