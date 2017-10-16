США перебросили к Корейскому полуострову спецподразделение по ликвидации высшего руководства противника

В начавшихся в понедельник американо-южнокорейских учениях принимает участие подразделение американских "морских котиков", специализирующееся на "обезглавливании" высшего руководства противника, сообщило на своем сайте агентство "Рёнхап", ссылаясь на источник в оборонном ведомстве Республики Корея.
По данным источника, спецподразделение находится на борту американской ударной атомной подводной лодки, входящей в состав авианосной ударной группы ВМС США во главе с атомным авианосцем "Рональд Рейган", которая в рамках учений находится в Японском море.
Кроме того, для участия в учениях Пентагон направил самолёт дальнего наземного обнаружения и целеуказания E-8 Joint Stars, предназначенный для управления боевыми действиями наземных войск. Дальность обнаружения целей составляет 200 км.
Как сообщалось, в рамках крупномасштабных учениях, которые продлятся до 27 октября в районе Корейского полуострова, будут проводиться совместные операции ВМС Республики Корея, 7-го оперативного флота ВМС США, а также ВВС Республики Корея, 7-й воздушной армии Тихоокеанского командования США и 8-й полевой армии США.
От ВМС США в учениях задействованы авианосная ударная группа, возглавляемая атомным авианосцем "Рональд Рейган", и оснащенные системой ПРО "Иджис" ракетные эсминцы "Стэтхем" и "Мастин".
По данным южнокорейских СМИ, авианосная группа, как ожидается, будет действовать вблизи берегов Северной Кореи в Японском море, а ракетные эсминцы "Стэтхем" и "Мастин" - в Желтом море.
Предполагается также, что в учениях принимают участие две ударные атомные подводные лодки США. Еще перед их началом в акваторию Японского моря вошла ударная атомная подводная лодка ВМС США "Таксон" (SSN-770), оснащенная 12 пусковыми установками для крылатых ракет "Томагавк". А в минувшую пятницу в южнокорейский порт Пусан прибыла ударная атомная подводная лодка ВМС США "Мичиган" (SSGN-727), оснащенная 154 крылатыми ракетами "Томагавк".
Власти КНДР всегда резко осуждают подобные учения Сеула и Вашингтона, расценивая эти маневры как провокацию. В прошлом Пхеньян неоднократно проводил ракетные испытания в ответ на американо-южнокорейские учени
Вероятность реализации сценария со снижением нефти до $40 за баррель выше, чем сценария с растущими ценами - ЦБ РФ
Азербайджанская ТЭС за 9 месяцев увеличила выработку электроэнергии на 33%
Задержаны злоумышленники, оказавшие вооруженное сопротивление полиции и ранившие офицера – МВД Азербайджана
Сборная Азербайджана в октябрьском рейтинге ФИФА опустилась на 115-ое место
Жертвами ДТП на дорогах Азербайджана в выходные стали 6 человек, еще 17 пострадали - МВД
Силы МЧС устраняют последствия ливневых дождей на юге Азербайджана
SOCAR займется газификацией поселка Лахыч
Azeravtoyol получит из госбюджета 3 млн манат на строительство автотодороги Демирчи-Лахыч
Глава дипломатии ЕС Могерини в ноябре приедет в Вашингтон для обсуждения соглашения по иранскому атому - СМИ
Правительство Турции рекомендовало парламенту продлить чрезвычайное положение в стране на три месяца
Трамп надеется на участие Хиллари Клинтон в президентской гонке в 2020 году
Интервью Президента нотариальной палаты Республики Татарстан Ольги Ильиничны Гришиной
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Компания Nobel Oil удостоена статуса «Прозрачный Налоговый Партнер»
Caspian European Club проведет бизнес-форум с главой ГТК
Бакинские школьники познакомились с творчеством Александра Тихомирова
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Археологи сделавшие уникальные находки у монастыря Давида Гареджи поторопились с выводами - СМИ
Издание «Аналитика Юга России» подготовило репортаж о самосуде над двумя азербайджанцами в Ростовской области со стороны армян-полицейских
Псевдоисторические бредни Шармазанова еще больше запутывают армянский народ – Фуад Ахундов