Назарбаев поздравил Жээнбекова с избранием президентом Киргизии

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил телеграмму поздравления Сооранбаю Жээнбекову в связи с избранием на пост главы Киргизии, сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

Н.Назарбаев выразил уверенность в том, что под руководством С.Жээнбекова Кыргызстан достигнет новых успехов на пути своего динамичного развития, говорится в сообщении пресс-службы президента.

"Я верю, что основанные на взаимовыгодном сотрудничестве отношения между Казахстаном и Кыргызстаном будут развиваться и дальше во благо наших стран. Желаю Вам здоровья и успехов на ответственном государственном посту, а всему братскому кыргызскому народу мирного неба и благополучия", - говорится в телеграмм