Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7003 EUR   2.008 RUR   0.0297 GBR   2.2601 TRY   0.4672

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.45 Brent   57.17

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° Завтра 13° 19 Окт 12° 19° 20 Окт 13° 20°

СНГ 16.10.2017 20:30

Назарбаев поздравил Жээнбекова с избранием президентом Киргизии

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил телеграмму поздравления Сооранбаю Жээнбекову в связи с избранием на пост главы Киргизии, сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

Н.Назарбаев выразил уверенность в том, что под руководством С.Жээнбекова Кыргызстан достигнет новых успехов на пути своего динамичного развития, говорится в сообщении пресс-службы президента.

"Я верю, что основанные на взаимовыгодном сотрудничестве отношения между Казахстаном и Кыргызстаном будут развиваться и дальше во благо наших стран. Желаю Вам здоровья и успехов на ответственном государственном посту, а всему братскому кыргызскому народу мирного неба и благополучия", - говорится в телеграмм

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, КИРГИЗИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


Похожие новости


Атамбаев вновь заявил о навязывании Киргизии в качестве президента зарубежной "шестерки" Назарбаев ждет участия немецких инвесторов в приватизации в Казахстане Назарбаев: Переход казахского языка на латиницу ни в коем случае не затрагивает права русскоязычных Назарбаев на встрече выпускников МГИМО отметил необходимость привлечения дипломатических кадров к работе ЕАЭС Назарбаев заявил оппозиционному кандидату в президенты Киргизии о готовности эффективно сотрудничать со следующим главой соседней республики Преподавание казахского языка на латинице планируется начать в школах к 2022г - президент

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]