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СНГ 16.10.2017 20:11

Россия не подаст заявку на подтверждение полномочий в ПАСЕ до изменений регламента - Толстой

Россия не будет в январе подавать заявку на подтверждение своих полномочий в Парламентской ассамблее Европы (ПАСЕ), если из регламента организации не исключат дискриминационные для страны положения, заявил вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой.

"Россия не будет участвовать в работе ПАСЕ до изменения дискриминационных для нашей страны положений регламента. Если не будет изменен регламент, не будет (подавать заявку - ИФ). Если будет изменен (регламент - ИФ), то будет. Предельно просто", - заявил П.Толстой журналистам по итогам встречи с членами ПАСЕ в Петербурге в понедельник.

Встреча с представителями ПАСЕ прошла в рамках 137-й ассамблеи Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге. По словам П.Толстого, в ней приняли участие представители Германии, Великобритании, Греции и Швейцарии, а сама встреча прошла "в доброжелательном ключе".

"Мы ещё раз изложили позицию нашей страны - что мы против какой-либо дискриминации национальных делегаций и лишения из права голоса, считаем такую норму устаревшей. Считаем необходимым внесение изменений в регламент ПАСЕ", - подчеркнул П.Толстой.

"Я думаю, что нас услышали. (...) Но внесение изменений в регламент - процесс не быстрый. Мы понимаем, что нашим коллегам понадобится время. Сейчас мы пытаемся во всей полноте объяснить им последствия неучастия России в дальнейшей работе ПАСЕ, а они будут, к сожалению для Ассамблеи, печальны. Мы бы не хотели этого", - добавил он

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]