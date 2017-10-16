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Дальнее зарубежье 16.10.2017 17:57

Лариджани уверен, что никто не даст Трампу уничтожить КНДР

Слова президента США Дональда Трампа о готовности уничтожить КНДР, как и ряд других его подобных угроз, не следует воспринимать всерьез, поскольку мир не допустит подобных действий со стороны американцев, заявил спикер парламента Ирана Али Лариджани.

"Что касается Северной Кореи, то он говорил: я уничтожу полностью Северную Корею. Видно, что это неопытные слова, не взвешенные, необдуманные. Нынешний мир не позволит никому это сделать", - сказал А.Лариджани журналистам в понедельник.

По мнению спикера иранского парламента, Д.Трамп занимается самолюбованием, когда делает подобные заявления.

"Своими заявлениями, и когда он каждый день просыпается, он пишет свои слова в Твиттере, и создает какую-то проблему в мире. Я думаю, что он занимается самолюбованием, у него мало опыта в политике", - отметил А.Лариджани.

По его мнению, это приводит к тому, что президент США дает обещания и не может их выполнить.

"Я недавно разговаривал с руководителями Мексики. Я спросил: а что, он же (Трамп - ИФ) хотел построить мексиканскую стену? - они говорят, что нет, это невозможно", - сказал А.Лариджани.

Кроме того, напомнил он, со стороны США звучали угрозы санкционного давления в отношении России, однако рынок РФ работает, "и никаких проблем нет", отметил спикер.

"Если есть какие-то проблемы, то это не из-за их санкций", - считает спикер иранского парламента.

"Я хочу сказать, что не очень-то надо серьезно воспринимать его слова. Я не думаю, что мировые политики воспринимают его слова очень серьезно", - заявил А.Лариджани.

По его мнению, у Д.Трампа нет политического веса. "Видно, что у него веса нет. Мне кажется, американцы попали в какое-то состояние, при котором нет у них политического веса", - полагает глава парламента Ирана.

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Тэги: ИРАН, США, КНДР, УГРОЗЫ


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