Доллар США начал укрепляться после выхода статданных

Курс американского доллара в понедельник пошел вверх после публикации данных, указывающих на хорошее состояние экономики страны.

Евро торгуется днем в районе $1,1807 против $1,1820 на закрытие предыдущей сессии.

Курс единой европейской валюты находится сейчас около 132 иены по сравнению со 132,17 иены днем ранее. Стоимость доллара составляет 111,81 иены против 111,82 иены в пятницу.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, поднялся на 0,07%. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, увеличился на 0,15%.

Консервативная Либерально-демократическая партия (ЛДП) премьер-министра Японии Синдзо Абэ может занять более 300 из 465 мест в нижней палате парламента по итогам предстоящих 22 октября выборов, пишет газета "Майнити симбун" со ссылкой на данные опроса. Находящаяся в коалиции с ЛДП партия Комэйто может получить более 30 мест, что даст им в итоге две трети голосов в Палате представителей.

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в октябре подскочил до максимальных за три года 30,2 пункта по сравнению с 24,4 пункта в предыдущий месяц. При этом средний прогноз аналитиков предполагал падение до 20,7 пункта. Значение индикатора выше нулевой отметки указывает на улучшение деловой активности в промышленной сфере региона.

Глава Федерального резервного банка Бостона Эрик Розенгрен полагает, что Федрезерв находится на пути к вероятному повышению процентных ставок по итогам заседания в декабре. Если ситуация в экономике продолжит развиваться, как планируется, "декабрь выглядит приемлемым временем" для еще одного подъема стоимости кредитования, сказал он в интервью The Wall Street Journal в пятницу.

Председателя Федеральной резервной системы Джанет Йеллен, выступая в Вашингтоне в воскресенье, отметила, что устойчивый экономический подъем в США оправдывает повышение базовой процентной ставки в краткосрочной перспективе.

Постепенный подъем ставки, "вероятно, будет разумным в следующие несколько лет для поддержания экономической активности", сказала она. В то же время Дж.Йеллен заявила, что низкая инфляция "в этом году является самым большим сюрпризом для американской экономики", и руководство ФРС намерено внимательно следить за динамикой потребительских цен.