Пхеньян пригрозил США "заплатить дорогую цену" за оскорбление Северной Кореи и намерение уничтожить КНДР.

"Глава нашего государства Ким Чен Ын заявил, что он заставит дорого заплатить главу США за то, что тот оскорбил нашу страну и заявил о полном уничтожении нашей страны ", - сказал вице-спикер Верховного народного собрания Ан Дон Чхун, выступая в понедельник на пленарном заседании межпарламентского союза в Санкт-Петербурге.

По его словам, "заявление Ким Чен Ына отражает гнев и стремление всего нашего народа и наших военных бороться до конца с США, которые позволили себе оскорбить достоинство руководства КНДР и сказали, что они готовы устроить ядерный холокост".

Вице-спикер северокорейского парламента также назвал КНДР "самой стабильной страной в мире".

"У нас светлое будущее, все члены нашего общества живут в счастье, взаимопомощи и строят светлое будущее для нашей страны под руководством нашего товарища Ким Чен Ына. Все мы - одно целое", - сказал Ан Дон Чхун.

Этот "добрый, миролюбивый", по его выражению, народ "столкнулся с врагом в лице США с момента создания республики лишь потому, что "мы выбрали другую идеологическую систему, которая отличалась от системы США".

"Из-за этого США хотят уничтожить нашу страну, и это продолжается уже более полувека", - отметил один из лидеров КНДР.