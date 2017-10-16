Курдские вооруженные формирования покидают Киркук

Курские вооруженные формирования покидают район иракского города Киркук после того, как туда вошли правительственные войска, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади в свою очередь призвал мирное население не покидать город.
"Мы приняли данные меры, чтобы выполнить наш конституционный долг и восстановить безопасность, установить власть федерального правительства и защитить национальное богатство в городе", - заявил премьер.
Агентство отмечает, что Киркук покидают вооруженные отряды курдов, в то время как гражданские правоохранительные органы остались в городе. Представители курдской партии покинули офис в Киркуке.
Иракские войска утром в понедельник вошли на территорию провинции Киркук, взяв под контроль ключевые объекты инфраструктуры и нефтяные месторождения,
По данным АП, правительственные силы не встретили сопротивления курдов. Некоторые СМИ сообщали о перестрелках в городе.
В США вход иракских войск в Киркук назвали "скоординированными маневрами", опровергнув сообщение об атаке.
Накануне руководители иракских курдов отвергли требование Багдада об аннулировании результатов референдума о независимости иракского Курдистана, о чем проинформировал представитель руководителя Иракского Курдистана.
Курды решительно высказались против угроз решения проблемы силовыми методами и заявили, что готовы отстаивать территорию Иракского Курдистана в случае вооруженного нападения на нее.
Референдум о независимости Курдистана прошел в сентябре, более 90% его участников высказались в пользу отделения от Багдада.
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