Курдские вооруженные формирования покидают Киркук

Курские вооруженные формирования покидают район иракского города Киркук после того, как туда вошли правительственные войска, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади в свою очередь призвал мирное население не покидать город.

"Мы приняли данные меры, чтобы выполнить наш конституционный долг и восстановить безопасность, установить власть федерального правительства и защитить национальное богатство в городе", - заявил премьер.

Агентство отмечает, что Киркук покидают вооруженные отряды курдов, в то время как гражданские правоохранительные органы остались в городе. Представители курдской партии покинули офис в Киркуке.

Иракские войска утром в понедельник вошли на территорию провинции Киркук, взяв под контроль ключевые объекты инфраструктуры и нефтяные месторождения,

По данным АП, правительственные силы не встретили сопротивления курдов. Некоторые СМИ сообщали о перестрелках в городе.

В США вход иракских войск в Киркук назвали "скоординированными маневрами", опровергнув сообщение об атаке.

Накануне руководители иракских курдов отвергли требование Багдада об аннулировании результатов референдума о независимости иракского Курдистана, о чем проинформировал представитель руководителя Иракского Курдистана.

Курды решительно высказались против угроз решения проблемы силовыми методами и заявили, что готовы отстаивать территорию Иракского Курдистана в случае вооруженного нападения на нее.

Референдум о независимости Курдистана прошел в сентябре, более 90% его участников высказались в пользу отделения от Багдада.