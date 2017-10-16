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Дальнее зарубежье 16.10.2017 18:21

Курдские вооруженные формирования покидают Киркук

Курские вооруженные формирования покидают район иракского города Киркук после того, как туда вошли правительственные войска, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади в свою очередь призвал мирное население не покидать город.

"Мы приняли данные меры, чтобы выполнить наш конституционный долг и восстановить безопасность, установить власть федерального правительства и защитить национальное богатство в городе", - заявил премьер.

Агентство отмечает, что Киркук покидают вооруженные отряды курдов, в то время как гражданские правоохранительные органы остались в городе. Представители курдской партии покинули офис в Киркуке.

Иракские войска утром в понедельник вошли на территорию провинции Киркук, взяв под контроль ключевые объекты инфраструктуры и нефтяные месторождения,

По данным АП, правительственные силы не встретили сопротивления курдов. Некоторые СМИ сообщали о перестрелках в городе.

В США вход иракских войск в Киркук назвали "скоординированными маневрами", опровергнув сообщение об атаке.

Накануне руководители иракских курдов отвергли требование Багдада об аннулировании результатов референдума о независимости иракского Курдистана, о чем проинформировал представитель руководителя Иракского Курдистана.

Курды решительно высказались против угроз решения проблемы силовыми методами и заявили, что готовы отстаивать территорию Иракского Курдистана в случае вооруженного нападения на нее.

Референдум о независимости Курдистана прошел в сентябре, более 90% его участников высказались в пользу отделения от Багдада.

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Тэги: ИРАК, КУРДИСТАН, ВОЙСКА, КИРКУК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]