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Дальнее зарубежье 16.10.2017 18:53

Шойгу в Тель-Авиве обсудит с министром обороны Израиля ВТС и ситуацию в Сирии

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Тель-Авив, где в понедельник проведет переговоры с главой военного ведомства Израиля Авигдором Либерманом.

"В ходе встречи планируется обсудить вопросы военного и военно-технического сотрудничества (ВТС), проблемы региональной безопасности", - сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Также предстоит обсудить вопросы, связанные с урегулированием ситуации в Сирии.

В ходе визита планируется встреча С.Шойгу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Рабочая поездка министра обороны в Израиль продлится два дня, уточнил И.Конашенков.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ШОЙГУ, ВИЗИТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]