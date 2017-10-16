Шойгу в Тель-Авиве обсудит с министром обороны Израиля ВТС и ситуацию в Сирии

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Тель-Авив, где в понедельник проведет переговоры с главой военного ведомства Израиля Авигдором Либерманом.

"В ходе встречи планируется обсудить вопросы военного и военно-технического сотрудничества (ВТС), проблемы региональной безопасности", - сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Также предстоит обсудить вопросы, связанные с урегулированием ситуации в Сирии.

В ходе визита планируется встреча С.Шойгу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Рабочая поездка министра обороны в Израиль продлится два дня, уточнил И.Конашенков.