Президент Армении заявил об отсутствии конкретных договоренностей по Карабаху на встрече с лидером Азербайджана

Президент Армении Серж Саргсян сообщил, что конкретных договоренностей по решению карабахского конфликта на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым не достигнуто.
"Несколько минут назад завершилась встреча с президентом Азербайджана. Каких-либо конкретных договоренностей не имеем, так сказать, по вариантам решения проблемы", - сказал С.Саргсян на встрече с представителями армянской общины в Женеве в понедельник.
Но, по его словам, "договорились предпринять меры еще более снизить напряженность, чтобы не иметь потерь на передовой". "Должен сказать, что и президент Азербайджана, и я в этом глубоко заинтересованы", - отметил С.Саргсян.
"Дай Бог, чтобы он всегда так думал. Он тоже прекрасно понимает сложность вопроса. Естественно, и я тоже. Но проблема такова, что легкого решения никогда не будет", - заявил президент Армении.
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