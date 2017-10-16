Президент Армении заявил об отсутствии конкретных договоренностей по Карабаху на встрече с лидером Азербайджана

Президент Армении Серж Саргсян сообщил, что конкретных договоренностей по решению карабахского конфликта на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым не достигнуто.

"Несколько минут назад завершилась встреча с президентом Азербайджана. Каких-либо конкретных договоренностей не имеем, так сказать, по вариантам решения проблемы", - сказал С.Саргсян на встрече с представителями армянской общины в Женеве в понедельник.

Но, по его словам, "договорились предпринять меры еще более снизить напряженность, чтобы не иметь потерь на передовой". "Должен сказать, что и президент Азербайджана, и я в этом глубоко заинтересованы", - отметил С.Саргсян.

"Дай Бог, чтобы он всегда так думал. Он тоже прекрасно понимает сложность вопроса. Естественно, и я тоже. Но проблема такова, что легкого решения никогда не будет", - заявил президент Армении.