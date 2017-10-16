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ТЭК 16.10.2017 18:17

Азербайджанская ТЭС за 9 месяцев увеличила выработку электроэнергии на 33%

Азербайджанская теплоэлектростанция (ТЭС) в январе-сентябре 2017 года выработала 6 млрд 286,4 млн кВт/час электроэнергии, что на 32,6% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

«В январе-сентябре 2017 года на станции выработано 6 млрд 286,4 млн кВт/час электроэнергии, что на 1 млрд 547,3 млн кВт/час больше показателя 9 месяцев прошлого года», - отмечается в сообщении ОАО "Азерэнержи".

На Азербайджанской ТЭС имеется 8 блоков по 300 МВт установленной мощности каждый. На данной ТЭС производится значительная часть вырабатываемой в Азербайджане электроэнергии. Здесь используется в качестве топлива природный газ и мазут.

А.Азизов

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Тэги: ТЭС, ВЫРАБОТКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]