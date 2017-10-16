Азербайджанская ТЭС за 9 месяцев увеличила выработку электроэнергии на 33%

Азербайджанская теплоэлектростанция (ТЭС) в январе-сентябре 2017 года выработала 6 млрд 286,4 млн кВт/час электроэнергии, что на 32,6% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

«В январе-сентябре 2017 года на станции выработано 6 млрд 286,4 млн кВт/час электроэнергии, что на 1 млрд 547,3 млн кВт/час больше показателя 9 месяцев прошлого года», - отмечается в сообщении ОАО "Азерэнержи".

На Азербайджанской ТЭС имеется 8 блоков по 300 МВт установленной мощности каждый. На данной ТЭС производится значительная часть вырабатываемой в Азербайджане электроэнергии. Здесь используется в качестве топлива природный газ и мазут.

А.Азизов