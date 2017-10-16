Вероятность реализации сценария со снижением нефти до $40 за баррель выше, чем сценария с растущими ценами - ЦБ РФ

Вероятность реализации базового сценария с постепенным снижением цены на нефть до примерно $40 за баррель сейчас выше, чем возможность реализации сценария с растущими ценами, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева на заседании комитета Госдумы по бюджету.

"Мы рассматриваем два основных сценария по ценам на нефть. В базовом - цена на нефть достаточно быстро корректируется к среднесрочному равновесному уровню около $40 в реальном выражении. В альтернативном сценарии цены будут на текущем уровне или даже вырастут к 2020 году. Вероятность перехода от одного сценария к другому зависит от таких факторов, как развитие сланцевой индустрии в США, дисциплина выполнения соглашения о сокращении добычи нефти и продление этого соглашения, а также от геополитических и погодных факторов. В настоящий момент мы оцениваем вероятность первого сценария как более высокую", - сказала К.Юдаева.

В сентябрьском докладе по денежно кредитной-политике (ДКП) и проекте основных направлений единой государственной ДКП среднегодовая цена на нефть в 2017 году прогнозируется на уровне $50 за баррель. В базовом сценарии в 2018 году ожидается снижение этого показателя до $44 за баррель, в 2019 и 2020 годах - до $42 за баррель. В сценарии с растущими ценами котировки нефти прогнозируется в 2018 году в размере $56 за баррель, в 2019 году - $59, в 2020 году - $60.

Первый зампред ЦБ добавила, что бюджет и экономическая ситуация в целом становятся менее чувствительны к колебаниям цен на нефть. По ее словам, политика Банка России направлена на то, чтобы инфляция оставалась вблизи 4% во всех возможных сценариях. Прогноз роста экономики также несильно меняется в зависимости от цены на нефть и в среднесрочной перспективе стабилизируется на уровне 1,5-2%. К.Юдаева пояснила, что ЦБ консервативнее подходит к оценке роста ВВП, чем Минэкономразвития, так как не учитывает проекты структурных преобразований, которые пока находятся в стадии обсуждения и документально не оформлены.

"В целом можно говорить о том, что экономика (сейчас - прим. ИФ) находится недалеко от своего равновесного уровня", - добавила она.

Первый зампред ЦБ также прокомментировала текущее замедление инфляции. Она отметила, что инфляция в основном замедлилась под воздействием временных факторов, их влияние на инфляцию оценивается в 1-1,5 процентного пункта (п.п.), то есть без их учета индекс потребительских цен находился бы на уровне цели в 4%.

"Инфляция в этом году также быстро снижалась. Как и планировалось, мы достигли цели по инфляции. Благодаря действию разовых факторов, прежде всего повышательной динамике цен на нефть и соответствующей динамике валютного курса, а также смешанной сезонности продовольственных цен и хорошему урожаю, инфляция в сентябре составила 3%. При этом вклад разовых факторов мы оцениваем в 1-1,5 процентного пункта, то есть без учета их влияния инфляция составляла бы примерно 4%. Таким образом, инфляция сейчас соответствует цели, но высокая волатильность краткосрочных факторов создает и волатильность инфляции в рамках цели", - подчеркнула К.Юдаева.

Она добавила, что Банк России может меньше реагировать на отклонение инфляции от цели, если оно вызвано разовыми факторами и если они не оказывают вторичного влияния на инфляцию и инфляционные ожидания.