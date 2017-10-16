Валенсия рассчитывает принимать больше зарубежных туристов из-за нестабильности в Каталонии

Испанская провинция Валенсия рассчитывает принимать больше иностранных туристов из-за политической нестабильности в соседней Каталонии, сообщил порталу "Интерфакс-Туризм" ведущий менеджер офиса по туризму столицы региона Давид Гомес.

"Из-за событий у Каталонии мы уже принимаем круизные суда, которые не решились заходить в Барселону и пришли вместо этого в Валенсию. К нам зашли четыре лайнера, на каждом из которых было более 3 тыс. пассажиров. Думаю, в целом у нас станет больше туристов, если Каталония выйдет из состава Испании. Тем не менее, я предпочел бы, чтобы они остались", - рассказал он.

Валенсия - провинция, расположенная на побережье Средиземного моря южнее Каталонии. Ежегодно принимает около 8 млн иностранных туристов. А одноименная столица региона - 2 млн. Это третий по числу жителей город Испании после Мадрида и Барселоны.

"Отдых в Валенсии стоит дешевле, чем в Барселоне, и туристов здесь меньше - столица Каталонии ежегодно принимает до 7 млн иностранных гостей. Поэтому многие выбирают наш город", - заметил Д.Гомес.

Как и Каталония, Валенсия привлекает туристов сочетанием пляжного и экскурсионного отдыха. Здесь солнечный климат, интересные в плане экскурсионного туризма города и множество пляжей, 8 из которых отмечены голубым флагом ЕС. По словам Д.Гомеса, турпоток из России в Валенсию за последний год вырос на 200% благодаря открытию в октябре прошлого года прямого рейса из Москвы. Только в городе Валенсия в 2017 году побывали 40 тыс. российских туристов.

Валенсия - древний город, основанный в 138 году до нашей эры. Почти 500 лет город находился под властью мавров и считался столицей мавританского королевства. Окончательно он был отвоеван христианами лишь в1238 году. Благодаря богатой истории в городе сохранилось множество памятников различных эпох, а в наше время здесь можно увидеть необычные сооружения современной архитектуры, такие например как здание оперы знаменитого архитектора Сантьяго Калатрава.