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Дальнее зарубежье 16.10.2017 19:09

Анкара объявила о закрытии воздушного пространства Турции для самолетов Иракского Курдистана

Вице-премьер Турции Бекир Боздаг в понедельник объявил, что Анкара закрывает воздушное пространство страны для самолетов правительства Иракского Курдистана, сообщает сайт турецкого издания "Хюрриет".

В конце сентябре премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что Турция прекращает авиасообщение с Иракским Курдистаном.

В свою очередь 29 сентября вступил в силу запрет Главного управления гражданской авиации Ирака, предписывающий прекратить полеты всех иностранных авиакомпаний в аэропорты Эрбиля и Сулеймании. Эти меры последовали после прошедшего 25 сентября референдума о независимости Иракского Курдистана.

Утром в понедельник иракские войска вошли на территорию провинции Киркук, взяв под контроль ключевые объекты инфраструктуры и нефтяные месторождения. Курдские вооруженные формирования принялись покидать город Киркук после появления в городской черте иракских войск.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ИРАК, КУРДИСТАН, ПОЛЕТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]