Анкара объявила о закрытии воздушного пространства Турции для самолетов Иракского Курдистана

Вице-премьер Турции Бекир Боздаг в понедельник объявил, что Анкара закрывает воздушное пространство страны для самолетов правительства Иракского Курдистана, сообщает сайт турецкого издания "Хюрриет".

В конце сентябре премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что Турция прекращает авиасообщение с Иракским Курдистаном.

В свою очередь 29 сентября вступил в силу запрет Главного управления гражданской авиации Ирака, предписывающий прекратить полеты всех иностранных авиакомпаний в аэропорты Эрбиля и Сулеймании. Эти меры последовали после прошедшего 25 сентября референдума о независимости Иракского Курдистана.

Утром в понедельник иракские войска вошли на территорию провинции Киркук, взяв под контроль ключевые объекты инфраструктуры и нефтяные месторождения. Курдские вооруженные формирования принялись покидать город Киркук после появления в городской черте иракских войск.